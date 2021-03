Da quando ha lasciato la Juventus, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una nuova panchina. Negli ultimi due anni si era parlato di un possibile sbarco in Premier League con l'Arsenal che si era fatto avanti sondando il terreno, così come si era parlato del Chelsea dopo l'esonero di Lampard. Secondo quanto riporta matchtv.ru però, l'ex allenatore bianconero è entrato nel mirino dello Shakhtar Donetsk. Dall'Ucraina raccontano di primi contratti preliminari, ma il club è intenzionato a fare un tentativo.