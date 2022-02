Ha del clamoroso quel che è accaduto allo stadio Arechi di Salerno tra i campani e il Milan di Stefano Pioli, con i rossoneri che non sono riusciti ad andare oltre il pareggio. E' terminato infatti 2- 2 l'incontro, con i rossoneri che avevano sbloccato il match grazie alla rete di Messias, vedendosi però raggiungere dal momentaneo pareggio di Bonazzoli. Nella ripresa saranno gli amaranto a passare in vantaggio a 20 dalla fine grazie al gol di Djuric che però, non basterà per portare a casa 3 storici punti. Ci penserà Rebic qualche minuto più tardi a rimettere tutto in equilibrio, sancendo il risultato finale con l'incredibile punteggio di 2-2.