Prima Neymar, ora... Adriano. In Brasile è di nuovo polemica, perché l'Imperatore è stato beccato in un night club a Rio de Janeiro a ballare, cantare e fare festa, il tutto senza mascherina. Il Brasile ha appena cancellato i festeggiamenti di Capodanno e conta oltre 190 mila morti per Covid, di cui 1224 solo nell'ultimo giorno, ma i party non si fermano. Anzi, pista piena e foto immediatamente virali, con l'ex Inter che duetta sul palco abbracciato al cantante Mc Cabelinho...