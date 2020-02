Your browser does not support iframes.

Clamoroso a Verona. La Juve perde 2-1 e mette in palio la testa della classifica dove può essere raggiunta dall'Inter in caso di vittoria dei nerazzurri nel derby di questa sera. I bianconeri sono andati in vantaggio con Cristiano Ronaldo nella ripresa ma il Verona, nel giro di pochi minuti, ribalta tutto. Prima con la rete di Borini, poi con quella di Gianpaolo Pazzini che dal dischetto non ha sbagliato. Il pesante ko di Verona finisce in prima pagina su Il Corriere dello Sport: "Roba da Pazzini", scrive il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.



