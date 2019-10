Il Napoli potrebbe perdere due dei suoi tenori a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sia José Maria Callejon che Dries Mertens non hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto che per entrambi scade al termine della stagione. ADL vuole abbassare l'ingaggio dello spagnolo e del belga, richiesta che va contro la volontà dei calciatori e del loro entourage che chiedono invece un aumento. Intanto dalla Cina è arrivata la chiamata del loro ex allenatore Rafa Benitez che li porterebbe entrambi al ​Dalian Yifang.