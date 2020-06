Lo sciopero, nel giorno del ritorno in campo. A protestare contro la Juventus è Salvatore Giglio, una vita a bordocampo a seguire i colori bianconeri: fuori all'Allianz Stadium, il fotografo ha contestato la scelta di accreditare solo 10 professionisti. Non uno di più.



LE PAROLE - Come racconta Calciomercato.com, Giglio ha così risposto sulla vicenda: "Capisco tutto. Ma tra questi dieci fotografi sono quattro i freelance, alcuni probabilmente non sono mai entrati su un campo da calcio. Io invece dopo 44 anni al seguito della Juve in ogni parte del mondo, mi sono visto respingere la richiesta d'accredito". Giglio ha annunciato lo sciopero della fame, con tanto di sit-in all'esterno dell'impianto bianconero durante la partita. Vuole un confronto con Agnelli: "C'è qualcosa di strano, non capisco e non accetto. Devo parlare con lui".