Clamorosa ipotesi per Pogba: ci pensa il Bayern Monaco con un contratto 'speciale'

Da più di un mese è terminata la squalifica di, che è fermo dal settembre 2023, ovvero da due anni e mezzo. Nei mesi passati ha rescisso il contratto con la Juventus ed è quindi libero di firmare per un altro club a zero. Ma dove andrà il francese?Secondo Sky Sport DE, Paul Pogba vorrebbe trasferirsi in un campionato europeo in cui non ha ancora giocato per trovare nuovi stimoli. Da escludere quindi un ritorno in Serie A o in Premier League, mentre restano aperte le possibilità che portano in Ligue 1, Liga ed in Bundesliga. Ci sono poi le piste che portano alla Mls e all'Arabia Saudita, dove Karim Benzema starebbe provando a convincere il centrocampista a raggiungerlo all'Al Ittihad.

Rimanendo all'Europa, c'è un ipotesi clamorosa secondo cui il Bayern Monaco starebbe già iniziando a programmare la prossima stagione e riflettendo sulla possibilità di rilanciare la carriera di Paul Pogba con un'operazione che avrebbe diversi vantaggi anche dal punto di vista commerciale e che includerebbe il discorso legato ad Adidas, storico marchio sportivo legato al Bayern e di cui Pogba è testimonial. Ci potrebbe essere per l'ex Juve un contratto particolare a presenze e condizionato dagli introiti commerciali.