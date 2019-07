Joao Cancelo è tra gli uomini in partenza dalla Juventus in questa rovente estate di mercato. Il Manchester City sembrava ormai aver chiuso l'affare, ma i bianconeri non hanno accettato l'inserimento di Danilo come contropartita tecnica, continuando a chiedere 60 milioni di euro cash per il suo cartellino. E i Citizens oggi guardano con interesse a Dani Alves, svincolato di lusso, per la fascia destra, come racconta Tuttosport. Cancelo, però, resta nel mirino anche di Barcellona a Bayern Monaco.