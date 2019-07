Il Manchester City si prepara ad un mercato da urlo. Secondo quanto riportato da Marca, i Citizens sarebbero pronti a piazzare un colpo strabiliante: l'innesto di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, infatti, non è ancora convinto di rimanere al Paris Saint-Germain e potrebbe guardarsi intorno per trovare nuove sfide. La pista inglese prende quota e, al contempo, si lavora per le cessioni. Tra i sacrificabili c'è anche Leroy Sané, attaccante tedesco accostato anche alla Juventus. I bianconeri potrebbero approfittarne.