Non solo Manchester City per Rodrigo. Il centrocampista dell’Atletico di Madrid è uno dei più corteggiati al nel panorama europeo. I Citizens si sono fatti avanti, inserendo come contropartita tecnica nell’affare Gabriel Jesus, attaccante brasiliano considerato di troppo nel progetto tecnico di Pep Guardiola. Tuttavia, su “Rodri” ci sarebbe anche il Bayern Monaco: lo riporta Marca. Se i bavaresi dovessero assicurarsi il centrocampista dei Colchoneros pagando i 70 milioni richiesti, ci sarebbe una chance per la Juventus di mettere nel mirino Gabriel Jesus. Il brasiliano classe 1997 piace ai bianconeri che vorrebbero puntare su di lui per rinforzare il reparto avanzato.