Tra Leroy Sané ed il Manchester City tira aria di rottura. L'esterno tedesco, infatti, vuole lasciare il club, convinto di meritarsi più spazio e così il braccio di ferro continua. Secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe persino rifiutato la proposta di prolungamento del proprio contratto, in scadenza nel 2020, portandosi così più vicino all'uscita: non è però facile trovare squadre disposte ad accontentare le richieste del City. Il Bayern Monaco si è fatto avanti, ma il presidente Uli Hoeness ha ammesso di non poter raggiungere le cifre richieste. Così anche la Juve resta in corsa.