Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua anche sulla sfida di Champions League tra Manchester City e Real Madrid, facendo un confronto con le squadre italiane tra cui la Juve. Ecco il suo pensiero: "Gran bella partita ma siamo tranquilli, non abbiamo l'esigenza di tifare o di ottenere un risultato. E questo pesa molto nei giudizi. Se Milan, Inter o Juventus avessero giocato come il Real nel primo tempo, ci saremmo abbastanza scandalizzati. Il Real nella prima mezz'ora ha commesso errori inconcepibili per una squadra di questa caratura. Anche il City ha preso gol che non sono da questa competizione. Una parte dello spettacolo è stata fatta da questi errori".