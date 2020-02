La decisione della UEFA di escludere il Manchester City dalle coppe europee per le prossime due stagioni ha scosso il mondo del calcio, fuorché Guardiola. Il tecnico dei Citizens, attraverso un discorso a squadra e dirigenza, ha ricompattato l’ambiente rinnovando la sua fedeltà. Un comportamento che è stato assolutamente gradito dai vertici del club: secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club inglese starebbe preparando un ricco rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2021. Guardiola avrà tutto il tempo per valutare la proposta in caso gli venga pervenuta, anche perché continuano a susseguirsi voci che lo accostano ad altre squadre, tra cui la Juve. Una cosa è certa: il Manchester City ha apprezzato l’atteggiamento dello spagnolo ed è pronta a fare il possibile per trattenerlo.