Dare per avere. Questa potrebbe essere la strategia del Manchester City per arrivare a Joao Felix. L’attaccante portoghese del Benfica è uno dei grandi obiettivi dei Citizens, ma per averlo bisogna pagare i 120 milioni di euro richiesti dal club di Lisbona. E allora la società inglese avrebbe già progettato un modo per trovare i soldi necessari per una simile operazione. Grazie alla cessione di Leroy Sané, il City potrà usufruire di un budget cospicuo. Insomma, si tratta di una minaccia per la Juventus, fortemente interessata a Joao Felix. A meno che i bianconeri non riescano a fiondarsi proprio su Sané, fronteggiando la concorrenza del Bayern Monaco.