Non sono previste udienze al Tas da qui al prossimo 14 agosto che riguardino il Manchester City. A meno di eventuali provvedimenti d'urgenza, che sembrano oggi improbabili come scrive Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, dunque, l'Europa è salva per i Citienzs e, di conseguenza, si complica il possibile passaggio di Pep Guardiola alla Juventus. Se il City dovesse effettivamente essere ammesso alla prossima edizione di Champions League, senza che il Tas intervenga in tempo utile, le possibilità di partenza del tecnico catalano sarebbero ridotte al minimo.