Il Manchester City perde 1-2 con il Chelsea e il Liverpool è campione d'Inghilterra 30 anni dopo l'ultima volta, 19° titolo. I Reds hanno vinto la Premier League senza scendere in campo. Un campionato dominato in lungo e in largo totalizzando 28 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta; 102 gol segnati. Numeri pazzeschi, frutto del lavoro di Jurgen Klopp, che da quando è arrivato a Liverpool ha costruito questa squadra a sua immagine e somiglianza.



MERCATO - Adesso il Manchester City aspetta il risultato del ricorso sulla squalifica dalle prossime quattro edizioni della Champions League, se dovesse essere confermata potrebbero esserci alcune cessioni eccellenti. Su tutti Kevin De Bruyne, che recentemente ha svelato di voler giocare con Cristiano Ronaldo e per il quale la Juventus potrebbe fare un tentativo se ci fosse anche una minima apertura.