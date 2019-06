Your browser does not support iframes.

Sfida City-Juve per Koulibaly e il 'Grande Fardello di Higuain e Icardi': si aprono così le prime pagine rispettivamente di Tuttosport e Corriere dello Sport. Partiamo dal primo: 'ADL fa il prezzo: 120 milioni' per il centrale senegalese. E si rinnova la sfida in amicizia tra Sarri e Guardiola, che per TS giura: 'Lo voglio io'. Nel sottotitolo, la spiegazione: 'Il City potrebbe accontentare Guardiola ma il tecnico della Juve spera di convincere il suo pupillo a seguirlo a Torino. I bianconeri preparano l'affondo su Pogba'.



Sul Corriere, spazio al confronto tra Icardi e Higuain, definito scherzosamente (ma neanche tanto) 'Il Grande Fardello'.



Nella gallery, le prime pagine