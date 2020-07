Klopp e Mourinho si uniscono per esprimere la loro contrarietà alla sentenza del Tas, che ha accettato il ricorso del Manchester City ammettendoli alle prossime due edizioni di Champions League e riducendo la multa da 30 a 10 milioni di euro. “Decisione vergognosa perché se il City non è colpevole non viene sanzionato con 10 milioni di euro. Se uno non ha colpe non dovrebbe essere multato. Al contrario, se sono colpevoli allora siamo di fronte ad una scelta vergognosa, e dovresti essere bandito dalla competizione. Non so se il City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi la decisione è vergognosa” Queste le parole del tecnico del Tottenham in conferenza stampa, ecco invece quelle di Klopp: “Sono contento che il City possa disputare la Champions, ma non penso che ieri sia stato un bel giorno per il calcio”.