Dopo che il Manchester City è stato escluso dalle prossime due edizioni della Champions League dalla UEFA per violazione del Fair Play Finanziario, il club ha subito annunciato il ricorso al Tas. I Citizens sperano in una riduzione della pena, intanto questa sanzione ha messo in bilico il futuro di Guardiola e dei suoi migliori giocatori, che potrebbero pensare di cambiare aria per disputare ancora la massima competizione europea. Nonostante questo, secondo quanto riporta Sky Sport Uk, il tecnico catalano e Raheem Sterling (seguito dal Real Madrid) avrebbero scelto di rimanere al Manchester City.