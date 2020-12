L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dell'ex juventino Joao Cancelo: "Quando è arrivato non è stato facile, sia per lui che per me e la squadra - ha detto nella conferenza stampa post partita - Adesso ha capito molte cose e sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Fisicamente ha grandi capacità di recupero, potrebbe giocare una partita al giorno. Però deve rimanere sempre concentrato, perché alcune volte tende a distrarsi e può essere pericolo per un difensore. Questa stagione l'ha iniziato molto bene, alcune volte gli chiedo di giocare in una posizione non sua e lui preferisce giocare più largo".