Leroy Sané non è incedibile per il Manchester City. La conferma arriva dalle parole di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha ammesso che l'attaccante tedesco potrebbe anche lasciare i Citizens durante questa sessione di mercato. Parole che sono musica per le orecchie di Bayern Monaco e Juventus. Entrambi i club, infatti, sognano il grande colpo di mercato. I bavaresi si erano fatti avanti, formulando un'offerta. I bianconeri invece hanno sondato il terreno senza mai affondare il colpo.