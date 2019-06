Il Manchester City fuori dalla Champions League? Una possibilità, non una certezza. A fare chiarezza ci ha provato Marco Bellinazzo ai microfoni di Radio 24: "Sentenza Uefa del Manchester City prevista tra 7-10 giorni. Decisione più complessa che è quindi ancora al vaglio dei giudici. Sul City bisogna capire che cosa ha in mano la Uefa. Le carte di Football Leaks? Non credo che la Uefa escluda il City per quelle carte, discorso diverso è se la Uefa ha in mano carte (che non conosciamo) di pagamenti a nero tramite il Qatar. City rischierebbe molto sulla base di documenti che non conosciamo. Se parliamo di quello che conosciamo non credo rischi esclusione. C'è possibilità di un Milan-bis con il ricorso al Tas, difficile che il City non giochi la prossima Champions".