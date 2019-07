Leonardo Bonucci è tra i possibili partenti in casa Juventus. Il difensore centrale potrebbe salutare per fare posto al neoacquisto Matthjis De Ligt. Su di lui ci sono il Manchester City ed il Paris Saint-Germain. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Vecchia Signora. Dunque, i bianconeri dovranno valutare come muoversi, anche se la presenza di un giocatore esperto come Bonucci sarebbe gradita.