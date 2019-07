Manchester City e PSG vogliono Leonardo Bonucci anche se al momento in casa Juve non è arrivata nessuna proposta ufficiale né dall'Inghilterra né dalla Francia. Come riporta Tuttosport, però, il difensore bianconero non ha intenzione di lasciare la Juventus. Bonucci si allena con in testa solo i colori bianconeri. Lui non vuol lasciare la Juve: la scelta sul futuro è già stata fatta.