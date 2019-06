Cercasi sostituto di Fernandinho in casa Manchester City. I Citizens stanno lavorando per piazzare almeno un grande colpo a centrocampo. Il nome più accreditato al momento è Rodrigo Hernandez, giocatore dell’Atletico Madrid. Sono già stati avviati da tempo i contatti con i Colchoneros. La pedina per risolvere la trattativa potrebbe essere Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano classe 1997 sembra vicino all’addio al team di Pep Guardiola e non sarebbe dispiaciuto nell’accettare il trasferimento in Spagna. La Juventus resta alla finestra, interessata al talento della Seleçao. Nelle prossime settimane si potrebbe riaprire questo fronte di mercato. I bianconeri continuano a valutare il profilo del nuovo tecnico e poi decideranno come muoversi.