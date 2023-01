La Juventus Women all'esordio in Coppa Italia si trova di fronte il Cittadella in cui milita l'ex bianconera Carlotta Masu. Per le bianconere prestazione super di Annahita Zamanian con una rete ed un assist. Cristiana Girelli entra e chiude i conti. Queste le nostre pagelle:



FORCINELLA 5,5- Esordio in una gara ufficiale con la Juventus. Sulla traversa di Konguli nel primo tempo non ne può nulla. In occasione della rete subita proprio dalla greca non è impeccabile, anzi.



LUNDORF 6- Si fa intimorire da Konguli in avvio. Poi non si fa più superare, anzi mette il fisico per chiudere una ripartenza. In avanti si vede poco. Dal 87' Mounecif S.V. esordio assoluto per la giovane giocatrice alla prima convocazione.



SEMBRANT 6,5- Sfiora anche la rete con un colpo di testa. Non si fa mai superare dalle avversarie e anzi, si propone anche in fase di costruzione.



SALVAI 6,5- Insuperabile. Da Salvai non si passa. Un muro difensivo. Grande prestazione, si improvvisa anche terzino proponendosi sulla corsia.



BOATTIN 6,5- Una buona gara, si propone spesso in avanti, cerca anche il gol in qualche occasione, mancato per una questione di centimetri. Come sempre grande prova.



CERNOIA 6- La partita del riscatto. Una partenza in sordina poi l'assist con i giri contati per la rete di Zamanian. Una gara nel complesso sufficiente.



ROSUCCI 6,5- Lotta, spende e ci prova sempre. In mezzo al campo è un filtro, gestisce e smista molti palloni. Importante.



ZAMANIAN 7,5- Una partenza frizzante, si rende subito pericolosa con due conclusioni nei primi cinque minuti. La rete del vantaggio porta la sua firma. Una grandissima partita quella della numero 19 che è la migliore in campo. Dal 88' Pfattner



BONFANTINI 6,5- Sua la rete che decide la gara, non da una sgroppata ma facendo valere i suoi centimetri con un colpo di testa. On e off, si accende con grandi giocate e poi si spegne uscendo dalla gara. Dal 75' Caruso 6 prestazione sufficiente e di grinta



CANTORE 5,5- Una grande occasione sprecata dalla numero 9. Non riesce ad essere incisiva, si innervosisce e si fa ammonire. Poteva decisamente fare di più. Dal 75' Girelli 7 entra ed è subito decisiva, si fa abbattere in area e dagli undici metri supera Toniolo per chiudere la gara.



BEERENSTEYN 5- Poco all'interno della gara, si vede a tratti. Si trova sulla testa un pallone che potrebbe chiudere la gara ma si fa ipnotizzare da Toniolo. Non una grande gara, anzi. Dal 67' Duljan 5,5 non entra nel vivo della gara.



All. Montemurro 6,5- Vittoria per la sua squadra con un pizzico di brivido al momentaneo 2-1 del Cittadella. Bella l'intuizione di lanciare dal primo minuto Zamanian che si rivela decisiva.