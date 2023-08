"Ora è troppo". Ha tuonato così,, attaccante tra i più iconici del calcio dello scorso decennio. Suo figlio era in campo con il Liverpool Under 16, test match contro la: ha visto un gesto profondamente ingiusto, che l'ha portato a denunciare via social, con tanto di tag alle squadre implicate. Cisse ha parlato di un atto di razzismo: un giocatore bianconero avrebbe utilizzato un termine oltremodo offensivo nei confronti di un avversario di colore. Così come mostrato in un video.Video in cui quelle le parole restano invisibili, ma a farsi notare c'è il dispiacere del ragazzo in Red. Che si sbraccia, parla con l'arbitro, vorrebbe chiarire l'accaduto e poi subisce un'entrataccia. Innervosito e offeso, il calciatore del Liverpool esce dal campo e corre verso lo staff, da cui arriva nuova comunicazione al direttore di gara: il match è subito sospeso.Resisi conto dell'accaduto, la risposta bianconera non si è fatta attendere. Intanto le scuse sul campo, da ragazzo a ragazzo e successivamente al club inglese. Poi le conseguenze: per l'Under 16 implicato, provvedimenti disciplinari di tipo educativo, sulla scia dell'impegno della Juventus alla lotta al razzismo. Intollerabile, il gesto. E non sarà tollerato.