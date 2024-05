Ciroè stato intervistato da SportMediaset verso la finale di Coppa Italia di questa sera. Le sue parole:"Difficile capire le motivazioni, devi essere dentro alla situazione. Immagino che nessuno possa essere contento di questo finale di campionato al di là dell'obiettivo raggiunto e della possibilità di poter conquistare un trofeo, è stata una seconda parte di stagione in grossa difficoltà. La Juventus è abituata ad altro. Non so di chi possano essere le colpe, è difficile capirlo"."Non conosco le dinamiche ma ho già espresso quella che è la mia sensazione: Max ha fatto un enorme lavoro, ma non credo l'anno prossimo la Juventus ripartirà da lui. Questa è la mia sensazione perché alla fine è l'ambiente che si trova in un momento particolare e probabilmente dopo tanti anni fatti insieme è giusto anche che le strade si dividano".