Juventus-Atalanta, il commento di Ciro Ferrara

Ai microfoni di Dazn è intervenuto l'ex giocatore della Juventus Cirocommentando la disfatta rimediata per mano dell'Atalanta ieri sera. Queste le sue parole:- "Quando sei alla Juventus si deve avere l'ossessione della vittoria. Quello è l'obiettivo. La storia dei giovani è una scusante che non regge, anzi, al contrario se sei giovane devi capire in fretta come stanno le cose. Inoltre, gli errori contro l'Atalanta non sono stati commessi dai giovani".