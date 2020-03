Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in un punto stampa relativo all'emergenza Coronavirus ha parlato anche di Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera all'Allianz Stadium: "Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera a Torino, verrà giocata regolarmente a porte aperte ma senza i tifosi residenti nelle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia che non possono uscire dalla loro regione".



Pochi minuti fa anche la Juve ha ufficializzato che "Mercoledì 4 marzo la gara Juventus-Milan, valida per le semifinali di ritorno della Coppa Italia, si svolgerà regolarmente all’Allianz Stadium alla presenza dei tifosi, ma non potranno assistervi gli spettatori provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e dalle province di Savona e Pesaro e Urbino".