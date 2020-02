il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha parlato al termine del vertice sull'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole rilasciate a La Stampa: "E’ emersa la volontà di tutti di muoversi con estrema cautela. Inoltre, c'è la volontà di riaprire le scuole sospendendone però l’attività didattica. Potranno lavorare i bidelli e il personale per le azioni di pulizia straordinaria e per una disinfezione approfondita. Questo per arrivare gradualmente da metà settimana alla ripresa dell’attività didattica vera e propria, data fissata intorno al 4 marzo, massimo giovedì".