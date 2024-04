Nuova avventura perL'ex centrocampista della Juventus racconta in un'intervista a Goal la neo-nata football player agency 'Circum'. "Nasce nel tempo e con esperienza. Maturata con la nostra società Mate (comunicazione & marketing) – dove c’è anche Giorgio Chiellini all’interno – con annesso lavoro a 360 gradi sullo sportivo, soprattutto sulla parte dell’immagine e sponsorizzazioni. Con il tempo, quindi, abbiamo fatto tantissima esperienza eÈ un progetto che nasce soprattutto da me e da Alessandro Tocci, che è l’agente abilitato per fare il procuratore, mentre io ho iniziato ad andare a vedere tante partite. Da lì è nata una passione, ovvero analizzare il singolo giocatore e dargli un appoggio grazie all’esperienza maturata prima da calciatore e poi post carriera".“Abbiamo iniziato con il fatto di concentrarci tanto sull’età,anche perché credo che sia una fascia molto delicata e importante che richiede grande lavoro in campo e fuori. Anche con le famiglie, in quanto reputiamo che sia sempre molto importante dover conoscere il ragazzo prima del talento e, assieme alla sua famiglia, dargli un appoggio a 360 gradi per la sua crescita. Ovviamente il focus non si concentra solamente sui giovani ma anche sui calciatori affermati e, gradualmente, stiamo prendendo strada in questo nuovo mondo”."E’ anche per questo motivo che abbiamo voluto intraprendere questo percorso. L’esperienza che abbiamo maturato negli ultimi dieci anni è davvero tanta e, da parte mia,E che mi ha portato a fare la carriera che conosciamo. È vero, i ragazzi oggi hanno grosse tentazioni che possono portare fuori focus-percorso, ma ho trovato anche tanti giovani maturi, molto più preparati sull’alimentazione, sul recupero, sull’allenamento. Insomma, molte più informazioni rispetto a quando – per esempio – giocavo nel settore giovanile. Le informazioni sono sempre di più e bisogna saper riconoscere quali siano quelle giuste, perché ce ne sono tante positive che possono aiutare i ragazzi a effettuare un giusto percorso di crescita con la giusta conoscenza anche dei pericoli”."Stiamo vedendo alcuni cambiamenti, soprattutto con, in modo tale da poter dare la possibilità alle società di creare ragazzi che possano essere più pronti rispetto a quello che era il meccanismo precedente. Non possiamo vedere ragazzi di 20 anni giocare ancora nel campionato Primavera, perché in giro per l’Europa osserviamo già tantissimi talenti che a 17-18 anni giocano non solo il campionato nazionale, anche le coppe europee e frequentano le Nazionali maggiori”.“Partiamo dal presupposto chee – al tempo stesso – sono anche una persona che non vuole mai farsi cogliere impreparata e, dunque, queste due cose mi hanno aiutato tantissimo nel percorso che ho fatto ad oggi. Ma per percorrere questo tragitto ho avuto la fortuna di conoscere altre persone che mi hanno aiutato. Perché da soli, come dico sempre, non si può far nulla e sono stato fortunato a trovare le persone giuste che mi hanno aiutato a sviluppare questi progetti”.