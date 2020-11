Prima doppietta in Nazionale per Grigoris Kastanos, giovane centrocampista di proprietà della Juventus attualmente in prestito al Frosinone. Il classe '98, alla sua trentesima presenza con la Nazionale cipriota, ieri sera ha messo a segno i due gol che hanno permesso alla formazione di mister Walem la vittoria contro il Lussemburgo, nella Lega C della Nations League. Una prodezza che Kastanos ha voluto dedicare, esultando col gesto del cuore, all'inseparabile fidanzata Raffaela Pavlou, che recentemente lo ha seguito anche nella sua nuova avventura in Ciociaria, come dimostrano alcuni post pubblicati dalla donna su Instagram.



