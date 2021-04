Così a Tuttosport Mario Cipollini, ex campione di ciclismo, di fede nerazzurra: "L'Inter sta facendo un ottimo campionato, ciò che è vincente in questa squadra va ritrovato negli equilibri. Nel ciclismo era la stessa cosa: se tu creavi armonia, amicizia nella squadra, quella rendeva al massimo, e ti permetteva di vincere. La Juventus, con i giocatori di grande livello che ha, non sta rendendo come gli altri anni". La differenza la fa Antonio Conte. Lui è l’allenatore più capace che ci sia in circolazione, perché, oltre ad avere un grande carattere, psicologicamente è molto attento. È un grande, e sicuramente porterà l’Inter allo scudetto".