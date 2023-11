L'allenatore dell'Udinese, Cioffi, si è soffermato anche sul tema legato al futuro di Samardzic nella conferenza stampa odierna.'Premesso che io di mercato non me ne occupo, se Samardzic va via, resta o diventa bandiera dell’Udinese a me non interessa. A me interessa cosa fa Samardzic in questi giorni. Domani se gioca per la squadra, lui deve fare quello che fanno tutti gli altri, che vanno forte con la palla e fortissimo senza palla. Fatto questo ha tutti i mezzi per essere trascinatore, se non lo fa la concorrenza non manca'.