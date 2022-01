1









Le parole di Cioffi a Dazn:



PARTITA - "Sono soddisfatto, molto soddisfatto, un atteggiamento eccezionale visto il percorso da cui arriviamo. Devo ringraziare lo staff, ho fatto l'allenatore 2.0 gestione di sedute con l'ipad. Non siamo stati coraggiosi perché eravamo arrugginiti, abbiamo preso un gol evitabilissimo. Poi gli abbiamo tenuto testa, con rispetto"



RIGORE SU SOPPY - "La sensazione è che l'avessero tirato per i capelli, se non l'hanno visto vuol dire che non c'era rigore, nessuna polemica."



ATTEGGIAMENTO - "Fino al gol ho visto una squadra contratta, ma non eravamo impauriti. Si va avanti, rigore o no, devo dire bravi ai ragazzi. Siamo una squadra di gamba, siamo stati poco lucidi"



PROTOCOLLO - "Ne prendo atto, faremo quello che dobbiamo fare"