di Luca Bedogni

Ricordate il modulo ‘a cinque stelle’ di Allegri? Sì, ovviamente. Era iniziato da poco il 2017, l’anno dell’ultima finale di Champions, come dimenticarlo. Ebbene il 22 gennaio, dopo un girone di esperimenti tattici, mister ‘acciughina’ varò il 4-2-3-1 contro la Lazio, schierando dal primo minuto Mandzukic, Dybala, Higuain, Cuadrado e Pjanic. Tutti insieme appassionatamente in un miracolo d’equilibrio. Fa impressione, oggi, ripensare alla gestazione di quella idea vincente. Oggi che Pirlo è partito in quarta alla guida della sua Juve, e già alla terza di campionato contro il Napoli avrebbe schierato una formazione incredibilmente spregiudicata, se possibile ancora più audace di quella scesa in campo a Roma, apparsa soprattutto nel primo tempo più spavalda che convincente. Per Pirlo insomma le cinque stelle sono il minimo. Tant’è vero che, a quanto pare, sarebbe pronto ad aggiungerne addirittura un’altra.