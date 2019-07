Milan, Roma, Manchester United, Zenit e Fiorentina. Sono queste le cinque squadre che seguono e vorrebbero Merih Demiral. Interessi, per il momento, non tramutati in offerte, semmai in colloqui, come quello in cui la Viola, secondo quanto riporta Tuttosport, ha aperto all'ipotesi prestito. Su tutti c'è il Milan, in pole per il colpo, vista la corte di più lunga data. Sì, perché Marco Giampaolo vuole Merih Demiral. Il centrale della Juventus è la prima scelta dell'allenatore del Milan per il reparto difensivo, a maggior ragione dopo la super prestazione di ieri contro l'Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan ne ha già parlato con la Juventus, che ne fa una valutazione di 40 milioni di euro ma che, per il momento, non vuole cederlo. Ma il Milan non molla: la coppia Maldini-Boban utilizzerà la strategia dell'attesa, visto che il mercato è lungo e che finisce il 2 settembre.