Sos: mancano i gol. La Juve insegue un miglioramento, nei risultati e nella singola categoria gol, e lo fa partendo dal mercato. I bianconeri sondano nomi diversi con un unico obiettivo: rimpiazzare i 33 gol abbondanti di Cristiano Ronaldo persi con il suo addio e non ritrovati. La prima parte della soluzione è arrivata con il mercato di gennaio: Dusan Vlahovic, ma nel frattempo la Juve ha perso Chiesa per infortunio e poco dopo anche McKennie, due delle chiavi in questo senso. E non ha rimediato con il centrocampo, che tutto insieme ha segnato meno di Milinkovic Savic da solo: 11 a 8, con McKennie (4) Locatelli (3 gol), Zakaria (1), Rabiot e Arthur (entrambi 0). Anche con questa idea è arrivato Paul Pogba, che torna per riempire il vuoto che lui stesso aveva lasciato sei anni fa, e che forse solo Sami Khedira aveva saputo limitare, in coppia con Miralem Pjanic. Segna e fa segnare, con un ampio repertorio, creando scompiglio con progressioni e dribbling o più direttamente servendo assist, 8 nell’ultima Premier, migliore tra i centrocampisti assieme a De Bruyne.



LE IDEE - Il restyling del centrocampo bianconero non si ferma e Fabian Ruiz, autore di 7 reti, va in questa direzione. Lo spagnolo è a un anno dalla scadenza del contratto con il Napoli, ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo e sembra deciso a fare lo stesso con le eventuali prossime, spiega Tuttosport. E, ancora, di fantasia la Juve ne aggiungerebbe volentieri con Di Maria e Zaniolo, che non sono alternative dello stesso colpo, ma due idee complementari tra presente e futuro. E anche il vice Vlahovic preferito - Arnautovic - è della stessa categoria. Qualità, fantasia, assist e gol: il filo conduttore del mercato bianconero da metà campo in avanti.