di Alessio Salerio

Il mancato scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku ha condizionato il mercato estivo della Juventus. Innegabile è che, comunque la si pensi su un affare dai tanti aspetti controversi, da quel momento sono cambiate le prerogative e le condizioni soprattutto a livello di trattative in uscita in casa bianconera. Da allora, il solo Luca Pellegrini ha lasciato Torino, per altro in prestito secco per tornare al Cagliari, e al momento la rosa a disposizione di Maurizio Sarri comprende ancora svariati "esuberi" per completare una lista per la Champions League ridotta a 22 giocatori dall'assenza di Club Trained Player, a eccezione di Carlo Pinsoglio. In attacco nulla è cambiato, invece, e la situazione attuale della Juventus porta a pensare che, tirando le somme, quel mancato scambio abbia davvero danneggiato i bianconeri. I MOTIVI - Innanzitutto perché la cessione di Dybala avrebbe portato nelle casse della Juventus una ricca plusvalenza, vista e considerata una valutazione di oltre 80 milioni di euro già pattuita con il Manchester United. Nell'affare con i Red Devils, poi, era stato di fatto già inserito anche Mario Mandzukic, altro esubero nel reparto d'attacco di Sarri che i bianconeri stanno faticando a piazzare in questi ultimi giorni di mercato. Lukaku, qualche giorno dopo rispetto al mancato scambio, saltato per le altissime richieste della Joya rivolte al club inglese, è poi andato a rinforzare l'Inter di Antonio Conte, diretta rivale della Juventus per lo scudetto e, già all'esordio ieri contro il Lecce, ha dimostrato di poter essere potenzialmente decisivo. Soprattutto, però, a prescindere dalla sua fortuna o meno ai nerazzurri, Lukaku sarebbe stato utilissimo ai bianconeri, che ora si ritrovano con Gonzalo Higuain unico centravanti di ruolo apprezzato da Sarri. Con due cessioni già chiuse e i conti rimessi in ordine, infine, l'ambiente sarebbe stato assai meno agitato rispetto a quanto si attende in questi ultimi giorni di mercato, previsti alla rincorsa di possibili cessioni. E Dybala, fuori per 90 minuti contro il Parma, aspetta la propria occasione in panchina, seccato da un'estate con la valigia in mano.