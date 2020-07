3









Lo scudetto lo vince la squadra che prende meno gol. In Italia è così, da anni. Lo sa bene la Juve, che ha dominato gli ultimi campionati in lungo e in largo chiudendo la stagione con la miglior difesa. Ecco qual era il problema di Sarri: la fase difensiva. La grande differenza nella Juve pre e post lockdown è proprio lì: il gol di Pinamonti in Genoa-Juve dell'altra sera a Marassi è stato il primo post Covid, arrivato dopo cinque partite consecutive con la porta inviolata.



COS'E CAMBIATO - Una novità rispetto al resto della stagione, quando una sola volta i bianconeri avevano ottenuto due clean sheet consecutivi: era successo a cavallo tra settembre e ottobre, quando prima hanno vinto 2-0 sulla Spal in campionato e poi 3-0 con il Bayer Leverkusen in Champions. Vecchi ricordi di inizio stagione, poi il gol subito - o i gol, nella peggiore delle ipotesi - era diventato una tassa fissa da pagare. Qualche errore individuale (chiedere a De Ligt) e alcuni meccanismi ancora da perfezionare, fino ad arrivare alle ultime partite in cui la Juve sta raccogliendo i frutti del lavoro messo in pratica in questi mesi: 25 gol subiti, miglior difesa della Serie A.



DE LIGT - E se il trend è cambiato, il merito è anche del lavoro di Andrea Barzagli: l'ex difensore per un periodo ha lavorato nello staff di Sarri aiutando i nuovi - e soprattutto De Ligt - a migliorare i movimenti lì dietro. L'olandese ha assorbito indicazioni e consigli, e oggi è diventato un punto fermo nella difesa bianconera. Più sicuro rispetto a qualche mese fa, l'ex Ajax ha acquistato fiducia in se stesso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Vicino a lui un maestro come Leo Bonucci, leader e (vice) capitano di una Juve che, anche grazie alle parate di Szczesny, ha chiuso la porta a doppia mandata. E le assenze di Demiral e - soprattutto - Chiellini, nelle ultime partite sono passate quasi sotto traccia.



LA STRATEGIA - Sarri vuole una difesa alta per schiacciare gli avversari nella propria metà campo come hanno fatto anche contro il Genoa: un'idea di calcio che richiede anche grandi sacrifici agli attaccanti, i quali devono fare un lavoro di copertura per non rischiare di esporre la squadra a rischi. Sarà così anche nel derby di sabato contro il Torino, quando la coppia De Ligt-Bonucci proverà a tenere la porta inviolata. Dal Torino al Torino, l'olandese ha spiegato che il momento di svolta della sua stagione è arrivato proprio dopo il gol ai granata (il suo primo in Italia); chissà che sabato non ci voglia riprovare... L'importante, però, è non prenderli.