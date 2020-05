3









L'alba di una nuova era, inaugurata ancora dalla Juve. Per tanti non è un caso, non lo è nemmeno per il ministro Spadafora. Che ha insistito e ottenuto la ripartenza con le super sfide di Coppa Italia: prima le semifinali (il 13), dopo quattro giorni subito l'epilogo. A Roma, nella città del Governo. Uno spot? Probabile. Di sicuro, un evento che in tanti attendevamo. Nonostante qualche modifica in corsa...



NUOVO CALCIO - Si può dire che sia cambiato tutto, che l'abbia fatto anche lo sport nazional popolare. E che la ripartenza avrà il retrogusto delle cose che han perso il loro antico sapore. Vero: ci sarà il campo, ci saranno gli scontri, ci sarà soprattutto un trofeo da contendersi. Soprattutto, però, ci sarà la frenesia e ci saranno le difficoltà (non solo fisiche) di un pallone che deve necessariamente rotolare in qualche porta. Il nuovo calcio con i cinque cambi - ma in tre tornate - e senza supplementari sarà un giusto, ottimo, sacrosanto rimpiazzo. Ma solo un rimpiazzo.