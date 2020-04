Con la ripartenza del calcio in Serie A ci potrebbe essere una novità: 5 cambi al posto di 3 per tutte le squadre. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport Beppe Bergomi, ex capitano e bandiera dell'Inter: "La Lazio ha fatto una grandissima stagione, anche perché con i tre cambi Inzaghi riusciva sempre a raddrizzare la partita, qualora si fosse messa su binari sbagliati. I suoi cambi fissi erano Caicedo e i due esterni e la cosa ha portato i suoi frutti. Con la riforma dei cinque cambi io la vedo penalizzata. A trarne beneficio potrebbero invece essere quelle squadre come Juve e Roma che hanno molti giocatori da poter inserire durante la gara”.