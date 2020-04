Fifa e Ifab, organismo del calcio che stabilisce le regole del calcio e le sue eventuali modifiche, stanno valutando ad una rivoluzione per il possibile finale di stagione: aumentare i cambi fino a 5 a partita. Giocare tante partite in pochi giorni, per di più alle porte e ad estate inoltrata, potrebbe sfiancare i giocatori per un finale di campionato compattato, e i due organi stanno lavorando in questa direzione. I cambi avverrebbero comunque nell’arco di tre spezzoni al massimo, come le regole attuali, per evitare di spezzettare e interrompere troppo la partita. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, a giovarne del cambiamento sarebbe proprio la Juventus, che vanta la panchina con il minutaggio maggiore dell’intero campionato: ben 1938 minuti, 100 in più rispetto alla Sampdoria. I gol dei subentrati, invece, sono cinque.