L'ultimo gol di Arturo Vidal con la Juvenus è stato uno dei più importanti: stadio Marassi, Sampdoria-Juve, 2 maggio 2015. Risultato finale 0-1: il centrocampista cileno segnò il gol decisivo per la vittoria del quarto scudetto consecutivo, il 33° della storia bianconera. Un'ultima perla prima di fare le valigie e trasferirsi un paio di mesi dopo al Bayern Monaco per 37 milioni di euro più 3 di bonus. Testa, cuore e polmoni per la Juve, Vidal ha chiuso la sua ultima stagione in bianconero con 45 presenze e 8 gol.