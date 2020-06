1







di Francesco Guerrieri

Cinque anni di Dybala, cinque anni di magie. Era il 4 giugno 2015 quando Paulo firma il contratto della vita con la Juve. Quelli precedenti alla firma, erano stati mesi di trattative e chiamate a ogni ora del giorno e della notte con il presidente Zamparini per convincerlo a cedere quel gioiello argentino. E quando si era deciso, era pronto a darlo al Milan. Decisiva però è stata la volontà del giocatore, che ha voluto a tutti i costi la Juventus. Lì dove è diventato grande, tra gol e assist, tra trofei e applausi. Sfiorando anche l'addio l'estate scorsa, quando su per giù di questi tempi Manchester United e Tottenham lo avevano puntato: allora la sua posizione alla Juve era diversa, non al centro della squadra ma poco più di un esubero. Era considerato quasi di troppo, ma lui si è impuntato per rimanere complici anche alcuni problemi sui diritti d'immagine che hanno complicato le trattative con i club inglesi. Oggi la musica è cambiata, Paulo ha ritrovato il sorriso alla Juve: cinque anni dopo il suo arrivo è Dybala-mania.



