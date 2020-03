Your browser does not support iframes.

Un’altra giornata è trascorsa, anche per i giocatori della Juve, con allenamenti fermi e partite sospese. Ma dalle proprie case i calciatori della Juve proseguono il loro programma personalizzato, e nel frattempo comunicano attraverso i social. C’è Cristiano Ronaldo, steso sul divano, in casa, che invita tutti a restare a casa, per aiutare i medici a salvare vite umane. De Ligt invece lancia un messaggio di speranza verso l'Italia, Khedira fa gli auguri all'ex compagno di squadra, ai tempi del Real, Sergio Ramos. Poi Douglas Costa che vede un film con Natalia, Ramsey, che lancia una raccolta fondi per aiutare Newport, e Demiral, che incita tutti a “vincere questa partita tutti insieme”.



Sfoglia la gallery de Ilbianconero.com per scoprire la giornata dei giocatori bianconeri!