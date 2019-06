Arrivato con l’ingrato compito di sostituire una leggenda come Omar Sivori - persino nel numero di maglia, l’ambito numero 10 - Sidney Colônia Cunha detto Cinesinho (foto dal libro Tutto il Catania minuto per minuto, Geo, 2010) dette comunque un apporto importante alla Signora nel triennio 1965-1968, coronato con la vittoria di uno scudetto e di una Coppa Italia. Pur non possedendo la classe e la spregiudicatezza del Cabezòn, il centrocampista brasiliano si distinse per la sua formidabile tecnica e visione di gioco. Caratteristiche che gli fecero guadagnare subito la maglia da titolare nella formazione allenata da Heriberto Herrera.

Dopo tre stagioni in bianconero, all’età di 33 anni, fu ceduto al Lanerossi Vicenza, dove disputerà altri quattro campionati giocando a buoni livelli. Lasciato il calcio giocato nel 1974, si cimentò anche nel ruolo di allenatore, guidando tra le altre il Foggia, il Forlì e il Palmeiras. Sulla panchina dei Giovanissimi del Modena, nella stagione 1990-91, lanciò inoltre un Luca Toni appena tredicenne. Dopo aver lottato per anni contro il morbo di Alzheimer, Cinesinho si è spento il 16 aprile 2011 nella “sua” Rio Grande, il comune brasiliano dove era nato 76 anni prima. Nella mente dei tifosi bianconeri rimarrà il ricordo di uno dei numeri 10 forse meno celebrati della storia della Juventus, ma non per questo meno importante.