Un'indagine piomba sulla Cina, a pochi giorni dalla lenta ripresa post Coronavirus. A fare luce sulla situazione di Wuhan ci ha pensato il giornale finanziario più famoso della Repubblica Popolare, il Caixin. Per il quotidiano, le morti potrebbero essere superiori alle stime ufficiali. E di parecchio.



LA STORIA - Partiamo dalle basi. Secondo le stime ufficiali del governo cinese a Wuhan, capitale della regione dell’Hubei, i decessi da COVID-19 sarebbero 2.535, su un totale di 50.006 casi positivi. Il calcolo del Caixin si basa su una testimonianza dell'autista di un camion: questi dichiara di aver fatto due consegne da 2500 urne ciascuno all'obitorio di Hankou, tra i principali quartieri di Wuhan. Non solo: un'altra foto dello stesso obitorio racconta l'esistenza di altre sette pile di urne, da 500 unità ciascuna. Veniva distribuita una pila al giorno, considerando gli altri sette obitori di Wuhan si arriverebbe a oltre 40mila consegne in 10 giorni (il 4 aprile è il Giorno della Tomba in Cina). E il mistero s'infittisce.