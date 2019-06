La Juventus non perde di vista il mercato dei portieri. Infatti, la permanenza di Mattia Perin è tutt’altro che scontata. Così i bianconeri valutano l’eventualità di acquistare un nuovo secondo portiere. Alla squadra campione d’Italia è stato associato il nome di Jasper Cillessen. Il vice di Marc-André Ter Stegen dovrebbe lasciare il Barcellona per trovare più spazio altrove. L’olandese ha espresso il proprio gradimento per la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo. La difficoltà di questo affare riguarda il prezzo del cartellino fissato a 60 milioni. E poi nelle ultime ore si è fatto avanti anche l’Everton, pronto a trovare un nuovo numero qualora Pickford dovesse partire.